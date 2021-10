Cidades Esquema de fraude em pneus pode ter persistido por 20 anos em Goiás MP investiga suspeita de que grupo liderado pelo dono da empresa Tropical Pneus tenha obtido ilegalmente por meio de licitações R$ 71,9 milhões em contratos de 229 cidades. Proprietário, funcionários e dois filhos foram presos nesta terça-feira (26) em operação

Atualizada às 22h17 O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) afirma ter indícios de que um grupo liderado pelo empresário Sérgio Carlos Ferreira, de 62 anos, proprietário da Tropical Pneus, que tem atuado de maneira fraudulenta em licitações de diversos municípios de Goiás, Mato Grosso, Bahia e Tocantins há cerca de duas décadas. As investigações in...