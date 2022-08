A Seção Judiciária de Goiás recebe até este sábado (20) as inscrições para estágio na área do Direito. Para participar, o candidato deve estar cursando entre o 5º e o 8º período da graduação nas instituições que têm convênio com a Justiça Federal. Inscrições podem ser feitas pelo site da Justiça Federal.

A carga horária do estágio é de quatro horas diárias, cumpridas de segunda a sexta-feira. Além da bolsa de R$ 900,00, os estagiários contam com auxílio transporte de R$ 6,50 por dia trabalhado e férias de 30 dias após um ano de atividades.

Após a inscrição, será divulgada até a próxima quinta-feira (25) a lista de candidatos que farão as provas, que serão aplicadas no dia 18 de setembro, das 9h às 13h, em local a ser divulgado. Os aprovados vão compor um cadastro de reserva e podem ser convocados para atuarem nas secretarias das varas, conforme a disponibilidade da vaga. As oportunidades são para diversos municípios goianos, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Justiça Federal pelo e-mail estagiario.go@trf1.jus.br ou pelo telefone (62) 3226-1579.

Leia também:

Goiânia abre inscrições para 31 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

Feirão de empregos oferece mais de 3 mil vagas para Grande Goiânia