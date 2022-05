No final da manhã desta sexta-feira (27), chega a Goiânia a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que será transportada do Aeroporto Santa Genoveva até a Catedral Metropolitana de Goiânia, no setor Central, passando por vários bairros. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) farão o acompanhamento do trajeto.

Conforme a pasta, a partir das 11h30 haverá “maior movimentação no trânsito em alguns setores” em decorrência da chegada da santa. “O trajeto terá apoio de agentes da SMM, que seguirão à frente do veículo que transportará a estátua, oriunda do Santuário de Fátima, em Portugal”, destacou.

Antes de chegar a Goiânia, a imagem que estava em Portugal também passou por Brasília. Em Goiânia, ela deve passar pelos seguintes bairros até chegar à Catedral:

- Saída do Aeroporto Santa Genoveva

- Avenida São Francisco, Setor Santa Genoveva

- Avenida Meia Ponte

- Avenida José Monteiro

- Quinta Avenida

- Praça Universitária

- Rua 10: Chegada à Catedral Metropolitana de Goiânia.

Totus Tuus

A imagem de Nossa Senhora de Fátima virá para a capital goiana especialmente para o Totus Tuus, evento católico que deve reunir 12 mil pessoas no Goiânia Arena no próximo sábado (28).

O evento é realizado pela Associação Assunção e organizado pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção e Arquidiocese de Goiânia.

Depois disso, a imagem de Nossa Senhora de Fátima vai peregrinar por paróquias da Arquidiocese.

Leia também:

Nossa Senhora de Fátima em tamanho natural será inaugurada nesta quinta-feira