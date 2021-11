O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) está com 500 vagas abertas para os casais que pretendem oficializar a união matrimonial por meio do Casamento Comunitário em Goiânia e região. O evento é gratuito e as inscrições devem ser realizadas por meio de um formulário na internet .

O programa garante aos noivos a certidão de casamento sem custo. De acorco com a Corregedoria Geral de Justiça, a previsão é que a celebração que ainda não tem horário e local definido, aconteça em março de 2022, em regime presencial. A comissão responsável informou que assim que os detalhes forem definidos, serão divulgados no site do Tribunal de Justiça de Goiás, na CGJGO e nas redes sociais institucionais.

A Corregedoria-Geral de Justiça de Goiás informou que durante a realização da cerimônia de casamento, os protocolos sanitários de biossegurança, recomendados pelas autoridades e órgãos de saúde, serão seguidos rigorosamente.

Entre as cidades compreendidas como região metropolitana estão os municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis de Goiás e Trindade.