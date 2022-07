Cidades Estações históricas lutam contra o abandono em Goiás Construções pertencentes à antiga estrada de ferro de Goiás representam a memória goiana. Infelizmente, patrimônio cultural tem grande parte dele em processo de depreciação

As estações da antiga estrada de ferro de Goiás que não são protegidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ou pela administração dos municípios, lutam para sobreviver às intempéries do tempo. No estado, pelo menos cinco construções estão abandonadas e com a estrutura comprometida. Prefeituras dizem fazer esforços, mas encontram dificuldades pa...