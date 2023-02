Cidades Estado abre inscrições para casas a custo zero Cadastro para primeira etapa de programa inicia nesta sexta-feira (24). Serão beneficiadas mais de 1,3 mil famílias em 30 municípios de Goiás

O governador Ronaldo Caiado e o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab) lançam nesta sexta-feira (24) o edital de inscrições para a primeira etapa do programa Pra Ter Onde Morar - Construção, para casas a custo zero. Serão contempladas mais de 1,3 mil famílias em 30 municípios do estado. A solenidade será às 15 horas, no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedr...