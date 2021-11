Cidades Estado confirma bônus a servidores da Educação de Goiás Frequência abaixo de 70% no Enem havia colocado pagamento integral do benefício em risco, segundo fala da secretária Fátima Gavioli em vídeo. Porém, apesar do terceiro pior desempenho no País, 39.133 servidores serão contemplados em dezembro

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) deve manter a integralidade do bônus de produtividade previsto para ser pago aos servidores no próximo mês. O valor do benefício havia ficado em xeque após a titular da pasta, Fátima Gavioli, afirmar, durante reunião com diretores, que a bonificação seria revista por conta da alta abstenção dos estudantes de Goiás no pri...