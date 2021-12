Maurílio está em estado gravíssimo, diz médico do cantor em Goiânia

O cantor sertanejo Maurílio, que faz dupla com Luíza, segue internado em estado gravíssimo após sofrer três paradas cardíacas. Ele está em um hospital particular de Goiânia desde a madrugada, quando passou mal durante a participação na gravação de um DVD.

O médico do cantor, Wandervam Azevedo, saiu do hospital na noite desta quarta-feira (15) e disse que os exames constataram que Maurílio teve um tromboembolismo pulmonar. "É uma doença muito grave. Um coágulo que obstrui a artéria pulmonar", explicou o médico, em coletiva.

Município avalia implantar VLT ou novo BRT no Eixão, em Goiânia

O Paço Municipal avalia a reformulação do Eixo Anhanguera a partir do próximo ano. A ideia é repensar o modelo de transporte coletivo a ser adotado no eixo Leste-Oeste da capital, o conhecido Eixão. Já estava previsto, desde o início do ano, uma revitalização da avenida, com restauração da capa asfáltica e reforma das plataformas de embarque. No entanto, com o acordo a ser aprovado na Assembleia Legislativa de que a Metrobus e a concessão da linha passarão a ser da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), a gestão da Prefeitura decidiu fazer um investimento ainda maior na avenida.

O Eixão é hoje descrito como um dos primeiros BRT (Bus Rapid Transit, ou ônibus de trânsito rápido) do Brasil, construído ainda na década de 1970. A ideia é que o mesmo, apesar de se manter com as linhas de maior velocidade média da região metropolitana de Goiânia, já possui tecnologia defasada e de que é preciso aperfeiçoar. O Paço ainda não definiu qual o projeto deve ser instalado para substituir o modelo atual. Dentre as opções, há uma modernização do próprio BRT, que seria nos moldes do projeto que está sendo construído no eixo Norte-Sul, ou até mesmo o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Fiscalização tem reforço na região da Rua 44, em Goiânia

O último fim de semana antes do Natal, tradicionalmente, é o que registra maior movimento na região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Neste ano não deve ser diferente e os diretores da Associação de Empresários da região (AER44) esperam que até o fim do ano, cerca de 1,2 milhão de pessoas passem pelo local. A estimativa é que mais de 500 mil pessoas já visitaram as lojas e galerias só em dezembro deste ano. Com isso, o trânsito fica bem complicado e a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) já definiu as estratégias de ampliação da fiscalização.

Diretor de fiscalização da SMM, André Azevedo diz que as ações visam a garantir maior fluidez, mas reconhece que é difícil ter agilidade nestes dias. Para evitar infrações que podem prejudicar ainda mais o tráfego, como estacionamento em locais proibidos ou paradas em pista dupla, ele informa que dobrará o efetivo de agentes, especialmente nesta sexta (17) e sábado (18). Ele explica que dentro da Operação Boas Compras, iniciada em 1º de outubro deste ano, 32 agentes fazem o monitoramento da região. Mas nos próximos dias este número quase dobra. Serão 60 agentes trabalhando.