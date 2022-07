Cidades Estado de saúde de policial técnico-científico que se acidentou em casa continua grave Ele foi transferido para um leito de UTI, mas segue intubado e sedado

O policial técnico-científico Leonardo Luiz Pinto, de 34 anos, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele continua em estado grave. Leonardo havia sido admitido na emergência do Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) no sábado (23). O acidente ocorreu depois de uma queda da altura aproximada de três metros, quando fazia reparos na caixa d’água da casa onde mora, em Posse, no norte g...