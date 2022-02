Cidades Estados receberão doses para vacinar todas as crianças contra Covid até dia 15, diz Queiroga A previsão do governo é receber 20 milhões de doses da Pfizer pediátrica no primeiro trimestre, tendo a possibilidade de ampliação para mais 10 milhões

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que até o dia 15 de fevereiro a pasta irá encaminhar aos estados doses suficientes para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose contra a Covid-19. "Estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses infantis para que os pais também exerçam o direito de vacinar os seus filhos. Até o dia 15 de fev...