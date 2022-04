Cidades Estatuto prevê que vítimas impeçam soltura de criminoso Documento que ampara vítimas de crimes já existe em países como Portugal e Argentina e, no Brasil, está em tramitação na Câmara de Deputados

O Brasil ainda não tem um estatuto de amparo às vítimas, tal qual os que existem em países como Portugal, Espanha, México e Argentina, mas isso deve mudar, em breve. Em fase final de elaboração, o documento brasileiro tramita com urgência na Câmara dos Deputados.De acordo com texto do Projeto de Lei 3.890/20, o Estatuto da Vítima tem o intuito de defender interesses d...