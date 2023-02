A esteticista Juscelia de Jesus Silva, de 32 anos, que foi achada morta em Abadia de Goiás, chegou a postar um vídeo com a filha antes do crime. No áudio, feito em uma rede social e usado pela vítima, ela compartilhou sobre sua vontade de viver.

“O que é prioridade na minha vida? Eu sinto que preciso que o presente ganhou outro significado. Eu quero me permitir ser mais feliz, eu quero ver o meu filho crescer, eu não quero desperdiçar a vida que eu tenho pela frente, eu quero viver”, diz o áudio.

O vídeo foi compartilhado em outubro de 2022 e, na rede social, Juscelia compartilhava relatos pessoais de ansiedade, depressão e até sobre uma doença que, segundo ela, afetou sua autoestima. Reginaldo Nunes de Moura, de 43 anos, foi preso e confessou que matou a esposa por conta de uma dívida de R$ 13 mil.

O g1 não localizou a defesa dele para se manifestar até a última atualização desta reportagem.

