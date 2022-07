Cidades Estiagem em Goiás deve ser pior neste ano Segundo Cempa, Acumulados de chuva devem ser menores do que em anos anteriores, principalmente na região sul

Goiás pode esperar, até o final de setembro, menos chuva, mais calor e menor umidade relativa do ar do que os valores registrados em anos anteriores. Um quadro que favorece a ocorrência de queimadas, de poluição atmosférica e consequentemente de problemas respiratórios. É o que indica o Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado (Cem...