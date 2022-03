Cidades Estrutura foi motivo para adiamento

A estrutura do local para o tribunal do júri dos acusados de assassinar o jornalista e radialista de Valério Luiz de Oliveira, de 49 anos, foi motivo para o adiamento do julgamento. O júri tem a participação de dezenas de pessoas, inclusive 30 testemunhas. Em abril de 2019, o juiz Jesseir Coelho de Alcântara, responsável pelo caso na época, adiou o júri alegando fa...