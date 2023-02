A estudante Maria Eduarda da Silva, de 18 anos, tirou 980 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino médio (Enem) e comemorou o resultado. Com o objetivo de cursar a faculdade de medicina, faz as provas desde o 9º ano do ensino fundamental e tira notas cada vez maiores. Para alcançar o resultado, ela tem uma rotina de estudos e também uma estratégia para desenvolver o texto.

“Eu vou para a aula de manhã e depois vou para uma cabine de estudos perto da escola. Estudo das 14h às 21h”, contou.

Maria Eduarda estuda no Sesc, em Goiânia, e conta que lá aprendeu a manter uma rotina de estudos, o que melhorou o seu desempenho. Na primeira vez que fez a prova, tirou 680 pontos. No 1º ano do ensino médio, fez 880 pontos. No ano seguinte, atingiu 960.

“Minha meta era não abaixar minha nota. Comecei a me preocupar com redação no 1º ano [do ensino médio] e comecei a fazer um curso de redação também. Faço uma ou duas redações por semana”, contou.

O foco dela é estudar em universidades fora do estado e que ainda mantêm provas de vestibular. Com o Enem, espera ter um bom treino para essas seleções. Enquanto espera os resultados, segue a rotina intensa de estudo.

Estratégia

Maria contou que tem facilidade com o repertório sociocultural. Então, geralmente aborda aspectos da história do Brasil, puxando um gancho para o tema da redação. Em seguida, faz uma contextualização apresentando suas teses e, por fim, faz a conclusão do texto.

“Eu faço quatro períodos por parágrafo. No primeiro parágrafo, de introdução, eu deixo com sete linhas. Faço o segundo e terceiro parágrafos com oito linhas, apresentando o desenvolvimento. Na última parte eu faço a conclusão, retomando alguns itens. A redação é cíclica”, contou a estudante.

Ela ainda dá outras dicas. A primeira é pensar sempre se o corretor vai compreender a ideia e o texto apresentados. A outra é usar mais de um repertório no texto. “Eu percebi que isso ajuda a aumentar bastante a nota”, finalizou.