Uma estudante de 16 anos levou uma facada durante uma briga com outra aluna, de 18, na porta de uma escola da rede estadual, em Caldas Novas, no sul de Goiás. O delegado Rodrigo Pereira, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), disse que a autora da facada ainda não foi localizada pela polícia. O caso aconteceu na calçada do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Dom Pedro II, na última segunda-feira (6).

O investigador disse que a briga das duas aconteceu por ciúmes. “A vítima afirmou ter trocado algumas mensagens com o namorado da autora e, então, isso acabou em uma discussão, na qual a mais velha disse que 'pegaria' a adolescente”, disse ao POPULAR. Pelas imagens, é possível ver que a jovem mais velha dá um golpe de facada na menina de 16 anos e depois é segurada por homens que passavam pelo local para que fosse impedida de dar outras facadas.

A vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). À TV Anhanguera, o médico que a atendeu disse que o corte foi superficial. Como o nome da menina não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu atualização sobre o seu estado de saúde.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO) informou que as agressões ocorreram fora do ambiente escolar e que a escola prestou assistência a aluna e o socorro médico foi acionado. As imagens de câmeras de segurança também foram entres à polícia para investigações.

Em atenção à solicitação de informações sobre ocorrência envolvendo estudante do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Dom Pedro II, em Caldas Novas, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) informa:

A estudante sofreu a agressão após a saída das aulas, em frente à unidade escolar. Os gestores do Cepi Dom Pedro II prestaram assistência à aluna, acionando o socorro médico (Corpo de Bombeiros), pais/responsáveis e autoridades policiais. As imagens das câmeras de segurança do Cepi foram entregues às polícias militar e civil que realizam as investigações.

A Seduc/GO informa, ainda, que a escola funciona em Tempo Integral, de sete horas, e as agressões à estudante ocorreram ao final das aulas e fora do ambiente escolar. A Seduc/GO reafirma os esforços que têm sido feitos para a promoção de uma cultura de paz a partir da rede pública estadual.

