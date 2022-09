Uma estudante de Educação Física de 20 anos morreu, e quatro pessoas ficaram feridas em um capotamento na BR-153, em Morrinhos, na noite deste sábado (10). A jovem morreu ainda no local e os outros passageiros, três homens e uma mulher, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e pela Triunfo Concebra, concessionária que administra o trecho da rodovia.

Os Bombeiros foram acionados às 20h50 para atender a ocorrência no quilômetro 608 da rodovia. Um passageiro que estava no banco de trás conseguiu sair do carro após o capotamento e as outras quatro pessoas ficaram dentro do veículo. O motorista e a passageira da frente foram resgatados conscientes pelos Bombeiros, com ferimentos leves, e encaminhados ao Hospital Municipal de Morrinhos.

A estudante estava no banco de trás, sem sinais vitais, junto com outro passageiro, consciente, que foi resgatado pela Triunfo Concebra somente após a retirada da porta do carro. O motorista disse à equipe de resgate que foi fechado por outro carro e perdeu o controle ao tentar desviar, quando saiu pela lateral da pista e capotou um Renault Sandero.

A identidade dos passageiros resgatados não foi informada.

Leia também:

- Viatura da PM capota após bater de frente com outro carro, em Pires do Rio

- Dois motoristas haviam informado defeito em porta de ônibus pela qual estudante caiu e morreu