Cidades Estudante de Catalão descobre asteroide durante programa em parceria com a Nasa Mariana Milena, de 18 anos, contou que analisou imagens de telescópios do Havaí e incentivou meninas e mulheres a entrarem para a ciência.

A estudante Mariana Milena, de apenas 18 anos, impressionou a muitos com sua descoberta que vai muito além do que os olhos enxergam. Em fevereiro deste ano, ela detectou um asteroide em um programa realizado em parceria com a Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica dos Estados Unidos (Nasa). A moradora de Catalão encontrou o asteroide durante um progra...