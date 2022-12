Atualizada às 10h08 do dia 16 de dezembro de 2022

A adolescente Andressa Santos Monteiro, de 16 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (15) após sofrer uma parada cardíaca. Ela morava em Anápolis, cidade a 60 quilômetros de Goiânia. O Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG) Senador Onofre Quinan, onde a menina estudava desde agosto deste ano, publicou uma nota de pesar pelo falecimento da aluna. A família disse que a garota era saudável, mas passou por algumas crises convulsivas sem causa justificada.

A escola informou que há menos de 15 dias a menina teve que ser socorrida pelos bombeiros no colégio após uma crise convulsiva e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento de Anápolis. Desde o final de 2021, Andressa começou a apresentar crises convulsivas, mas nunca teve um diagnóstico que informasse alguma doença. Em meados de maio, a menina chegou a ser internada pela constância das crises. Em julho, novamente mas desde então não apresentou mais nenhuma convulsão.

A tia da garota, Ana Paula Santos, explicou que Andressa era “uma menina cheia de saúde e praticava esportes”. Segundo ela, a adolescente, que morava com os avós, foi dormir depois do almoço e demorou levantar. Então, a avó foi até o quarto e encontrou a neta sem vida. A causa da morte informada pela família foi por parada cardíaca.

Andressa gostava de fazer atividade física e sempre postava vídeos e fotos na academia. Além da ginástica, ela jogava futebol, treinava Jiu-Jitsu e chegou a ganhar uma medalha de prata pelo bom desempenho na luta no mês de outubro. A menina também chegou a concorrer o Miss Teen Anapolis de 2020.

Querida pelos amigos e professores, o CEPMG Senador Onofre Quinan se solidarizou com quem conhecia Andressa e desejou conforto aos amigos e familiares. “Sentiremos saudades…Descanse em paz ao lado do Senhor”, escreveu a escola. A tia de Andressa informou que a menina tinha o sonho de estudar no colégio e amava a todos.

Andressa foi sepultada na tarde desta quinta-feira (15) no Cemitério Park, em Anápolis.

