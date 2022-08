Cidades Estudante de medicina baleado durante luau recebe alta da UTI Segundo o boletim médico, Micael Helou Victoy encontra-se em estado geral regular, consciente e respirando espontaneamente

O estudante de medicina Micael Helou Victoy, de 20 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) nesta segunda-feira (29), em Goiânia. O jovem levou um tiro no dia 20 deste mês, quando estava com os amigos em um luau em Mineiros, ao supostamente ter negado bebida para o suspeito&nb...