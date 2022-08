Cidades Estudante de Medicina da UFG é preso suspeito de furtar medicamentos do Hospital das Clínicas Dentre as substâncias havia opioides. Jovem se colocou a disposição para realizar exame toxicológico

Um estudante do curso de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi preso na última semana suspeito de furtar analgésicos de extrema potência do Hospital das Clínicas (HC). A prisão foi realizada pela Polícia Federal (PF) na última sexta-feira (26) após funcionários do HC flagrarem a ação do aluno. O desaparecimento de medicamentos começou a ser registr...