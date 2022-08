Cidades Estudante de medicina goiano encontrado morto no Paraguai teve choque cardiogênico Corpo deve ser velado no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, neste sábado (6) às 18h

Um laudo da perícia constatou que o advogado e estudante de medicina goiano que foi encontrado morto dentro de seu carro no Paraguai, Kemuell Erik de Sousa do Vale, de 36 anos, sofreu um choque cardiogênico. A informação é da prima do rapaz e ex-vereadora de Goiânia, Priscilla Tejota. Segundo o cardiologista Maurício Prudente ao G1, “o choque cardiogênico é uma...