Estudante entra armado em colégio de Anápolis

Adolescente entra armado em colégio de Anápolis Adolescente também levou munição dentro da mochila e a Polícia Militar foi chamada

Um estudante de 13 anos levou dentro da mochila uma arma com munição na tarde desta segunda-feira (6) para a aula no Colégio Estadual General Curado, no setor Industrial Munir Calixto, em Anápolis. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e a mãe do adolescente foi chamada até unidade escolar. O aluno foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil ...