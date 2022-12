Se o encontro com a família no Natal está te deixando apreensivo, imagina para os primos da Maria Eduarda Pires Belém, de 14 anos, que vai representar o Brasil na final de uma competição internacional de astronomia, física e ciências, em Houston, nos Estados Unidos. A adolescente, que é natural de Anápolis, é a única brasileira a conseguir o 1º lugar na olimpíada, que acontece de 22 a 26 de janeiro de 2023.

Por ter conquistado a melhor pontuação mundial de sua categoria, a estudante recebeu bolsa integral no valor de US1500,00. Nos EUA, além da competição, Maria também terá a oportunidade de conhecer o Museu de Ciências Naturais de Houston e o Centro Espacial Johnson da NASA, onde poderá conversar com engenheiros e astronautas.

Segundo o pai, o engenheiro civil, João Belém Júnior, esta é a primeira vez que Maria Eduarda vai viajar para o exterior. “Ela vai viajar com a delegação. Está com um pouco de medo, mas muito animada”, diz João que revela ainda que a filha, que tem grande experiência em olimpíadas de matemática, não queria participar desse concurso. “Ela ficou receosa e disse que não compensava, mas eu e a mãe dela insistimos e ela topou”, comenta.

A adolescente, que terminou o 8º ano do ensino fundamental em uma escola particular, é descrita pelo pai, como tranquila, tímida e uma excelente aluna. “Ela sempre foi acima da média. Muito estudiosa e espectadora voraz de séries”, afirma João, que acrescenta que ela também ajuda os irmãos, Otávio, 9 anos e Samuel, 8 anos, nas tarefas de casa.

Enquanto o vestibular não chega, Maria Eduarda pretende participar de outras olimpíadas de matemática no ano que vem, em Singapura e Bali. “Ela ainda vai fazer as provas, mas estamos muito otimistas. Maria chegou a ser classificada para a competição em Singapura, mas não tínhamos condições de arcas com as despesas”, revela.

Quanto ao encontro da família no Natal, João afirma que a relação de Maria com os primos é ótima. “Eles ficaram muito contentes com a conquista dela, compartilhando a notícia com os amigos. Uma tia dela chegou a fazer uma comparação dela com o filho, mas tudo em tom de brincadeira. Estamos todos muito felizes”, conclui.

