Cidades Estudante goiano conquista medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Matemática Eduardo foi selecionado para concorrer na IMO após ficar em primeiro lugar na Olimpíada Brasileira

O estudante do 3º ano do ensino médio Eduardo Henrique Rodrigues do Nascimento, de 17 anos, foi o responsável por fazer o estado de Goiás brilhar na 63ª Olimpíada Internacional de Matemática (IMO, na sigla em inglês). O adolescente de Goiânia voltou de Oslo, na Noruega, nesta semana após conquistar a medalha de bronze. Ao POPULAR, ele comentou o feito: “Produto de muit...