Cidades Estudante goiano viraliza após convite inusitado de festa: “Não arranque a porta do freezer” Recomendações iam desde “levar blusa, porque ele não ia arrumar pra ninguém” até “chamar um carro de app, porque ninguém iria dormir no local”

O morador de Goiânia e estudante de Design João Sávio, de 25 anos, viralizou na internet recentemente após determinar aos amigos as regras que deveriam ser seguidas à risca em sua festa de aniversário. O estudante caiu nas graças da rede após enviar um convite com instruções que iam desde “não arrancar a porta do freezer” até “se exagerar, vai ser largado caído no chão m...