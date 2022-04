Cidades Estudante que se queimou com experimento escolar em Anápolis recebe alta após 5ª cirurgia Acidente aconteceu em novembro passado, no Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira

Depois de passar pela 5ª cirurgia, a estudante Annelise Lopes, de 17 anos - que teve 60% do corpo queimado durante um experimento escolar – recebeu alta médica do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) nesta terça-feira (12). O acidente aconteceu em novembro de 2021 durante uma aula de química no Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira, n...