Cidades Estudantes comemoram aprovações no Sisu, em Goiânia; veja fotos Sistema divulgou o resultado da chamada regular referente ao primeiro semestre de 2022

Como já tradicionalmente acontece todos os anos, dezenas de estudantes se reúnem na tarde desta terça-feira (22) no parque Vaca Brava, setor Bueno, em Goiânia, comemorando as aprovações no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que divulgou o resultado da chamada regular referente ao primeiro semestre de 2022. Os aprovados podem conferir o resultado no ...