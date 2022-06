Cidades Estudantes de escolas públicas escrevem poemas e têm livro autoral publicado Projeto foi inspirado no tema reciclar e conta com 150 poemas de alunos de Guapó e de Goiânia

Os alunos do Centro De Ensino Em Período Integral (CEPI) Professora Liodósia Serra Ramos, do município de Guapó, e da Escola Municipal Carlos Eurico de Camargo Alves, de Goiânia, participaram do Projeto Sementes ao Vento-Criando Poetas, que reuniu poemas escritos por eles durante o semestre para publicação no livro Semente ao Vento. O projeto foi inspirado no tema reciclar. O...