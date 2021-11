Cidades Estudantes que perderam Enem por causa de ação da PM poderão refazer prova Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), os estudantes podem fazer o pedido na página do participante, no site do Enem, até 3 de dezembro. As provas serão reaplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro

Os estudantes do complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que perderam o primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) por causa da operação da Polícia Militar que deixou nove pessoas mortas podem solicitar, a partir desta segunda (29), a reaplicação da prova. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), autarquia responsável pelo e...