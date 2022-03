Cidades Estudo aponta aumento de temperatura

Dados coletados em 271 estações meteorológicas espalhadas pelo Brasil mostram que a temperatura e as chuvas intensas aumentaram nas últimas décadas, segundo estudo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).O levantamento do órgão está no documento “Normais Climatológicas do Brasil 1991-2020”. As normais são as médias históricas sobre temperatura, umidade, precip...