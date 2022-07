Cidades Estudo prevê mais alagamentos em Goiânia Pesquisa mostra que aumento de locais impermeáveis na próxima década na bacia hidrográfica do Córrego Quebra-Anzol na capital vai deixar 31,26% da área sem infiltração

O crescimento urbano de Goiânia na próxima década deve produzir um aumento de áreas alagáveis na cidade, com a alta de locais que exercem maior pressão hidrológica nas bacias do município. A tese de doutorado do geógrafo Rodrigo Lima Santos, defendida na Universidade Federal de Goiás (UFG), mostra que a bacia hidrográfica do Córrego Quebra-Anzol, na Região Oeste da capita...