Cidades Estudo relaciona realizado pela BCG e Covid Pesquisadores descobriram que grupo de profissionais da saúde revacinados com a BCG teve uma incidência menor de casos da Covid-19. Eficácia do imunizante foi de 32%

Uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás (UFG) descobriu que a revacinação de um grupo de profissionais da saúde de Goiânia com a Bacillus Calmette-Guérin (BCG), que previne a tuberculose, teve ligação com a diminuição de positividade da Covid-19. De acordo com o estudo, a eficácia foi de 32%. A professora Ana Paula Junqueira Kipnis, uma das responsáveis pela ...