Evento reúne representantes do MEC e da Microsoft para falar de tecnologias nas escolas

Com o tema Educação do Futuro, a Megasoft Informática, em parceria com as empresas Microsoft e Big Brain, realiza, nesta terça-feira (16), em Goiânia, um encontro que reunirá autoridades municipais de educação e o subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Educação (MEC), André Castro. O MEC também fará o lançamento de um ecossistema de ino...