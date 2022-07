Cidades Exército faz testes com mísseis de tecnologia brasileira em Goiás Testes acontecem no maior centro de treinamento do Exército no país, o Forte de Santa Bárbara, em Formosa

O Exército Brasileiro realiza testes de campo com mísseis de tecnologia 100% brasileira em Goiás. Os procedimentos acontecem no que é considerado o maior centro de treinamento do Exército no país, o Forte de Santa Bárbara, em Formosa. Os mísseis e foguetes que são produzidos na base têm capacidade de atingir alvos a 300 quilômetros de distância. A área onde os tes...