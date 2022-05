Cidades Exército libera área de plantação em Formosa atingida por foguete Segundo o Comando de Artilharia, as investigações sobre a queda do projétil na área em questão estão em andamento

O Exército Brasileiro confirmou que já liberou a área de lavoura próxima a Formosa, no Entorno do Distrito Federal, onde um foguete caiu no dia 11 de maio, quarta-feira. Na ocasião, o Comando de Artilharia do Exército informou não ter havido nenhuma vítima no incidente. Em nota enviada ao POPULAR, o Comando de Artilharia informou que a “área do impacto já foi lib...