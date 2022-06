Cidades Ex-assessor da Prefeitura de Goiânia e advogado de Goiás são presos em operação que investiga MEC Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 5 prisões, sendo elas em Goiás, Sâo Paulo, Pará e Distrito Federal

A operação da Polícia Federal que investiga pagamentos de propina dentro do Ministério da Educação (MEC) durante 11 meses culminou na prisão, nesta quarta-feira (22), de dois goianos. De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, entre os presos estão o ex-assessor da Secretaria de Planejamento Urbano da capital, Helder Bartolomeu, e do advogado Luciano d...