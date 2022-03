Cidades Ex-candidato a deputado é preso suspeito de planejar invasão a área de preservação, em São Simão Ao POPULAR, Chanter Lane alega ter sido vítima de prisão arbitrária

Um ex-candidato a deputado estadual de Goiás foi preso no último sábado (26), suspeito de planejar a invasão de uma Área de Preservação Ambiental (APP) no município de São Simão. Chanter Lane lidera uma ONG ambiental e foi acusado de usá-la em um plano de invadir a APP. Ele, por sua vez, alega ter sido vítima de prisão arbitrária. De acordo com a Polícia Militar de Goi...