Ex-candidato ao governo de Goiás e ex-reitor da Pontifícia Univerisidade Católica de Goiás (PUC-GO), Wolmir Amado sofreu um acidente, levou um corte na cabeça e quebrou os dois braços no último domingo (8).

De acordo com a assessoria do ex-candidato petista, o acidente ocorreu enquanto ele tentava atravessar um rio, passando por uma região de pedra com lodo, em Paim Filho, no Rio Grande do Sul.

O local é a cidade natal de Wolmir e ele estava passando férias com a família no momento do acidente. Ele foi levado consciente ao hospital da cidade, onde levou nove pontos na cabeça.

Em outro hospital, em uma cidade vizinha, foram diagnosticadas as fraturas nos braços. Por causa do acidente, o ex-candidato retornou mais cedo a Goiânia, onde passou por consultas médicas e exames.

"O professor Wolmir estava com a família no Rio Grande do Sul. Nesta época, é seca no Sul, então os rios ficam mais baixos. Ele, inclusive, estava de calçado antiderrapante atravessando o rio" afirmou Murillo Velasco, assessor do ex-candidato.

Nesta sexta-feira (13), Amado vai ser internado para passar pela primeira cirurgia, de um dos braços. No sábado (14), passa pela cirurgia do outro braço. No domingo, Velasco informou que o ex-reitor da PUC-GO pode receber alta. A imobilização dos braços deve durar aproximadamente um mês.

NOTA À IMPRENSA

Wolmir Amado sofre acidente grave em rio do RS

Ex-reitor da PUC Goiás, que foi candidato a governador pelo PT, quebrou os dois braços e levou 9 pontos na cabeça.

O ex-reitor da PUC Goiás, Wolmir Amado, que foi candidato a governador do estado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), sofreu um acidente enquanto visitava o Rio Espraiado, em Paim Filho, no Rio Grande do Sul, cidade natal de Wolmir Amado.

O acidente aconteceu no último domingo (8). O rio estava bastante raso, cerca de 30 centímetros e Wolmir Amado estava com calçado antiderrapante. No entanto, quando atravessava uma região de pedra sabão com lodo, Wolmir escorregou um dos pés e, quando ia cair de costas, esticou os braços e o corpo se curvou pra frente. Mesmo colocando o braço para se proteger, acabou caindo, batendo a cabeça, fazendo um corte profundo e quebrando os dois braços.

Ele foi levado prontamente, consciente, ao hospital da cidade, onde levou 9 pontos na cabeça. Em outro hospital, em uma cidade vizinha, foram diagnosticadas as fraturas nos braços. Imediatamente, a família retornou de avião para Goiânia

Nesta quinta-feira (12), Wolmir Amado se submeteu a exames que detectaram uma lesão periférica na cabeça, sem gravidade. Em relação aos braços, Wolmir será submetido a duas cirurgias: uma na sexta-feira e outra no sábado. A previsão é que ele já esteja de alta no domingo.

A família e amigos de Wolmir Amado agradeceram o apoio e orações das pessoas com quem cruzaram o caminho durante este momento de susto. Felizmente, apesar da gravidade dos ferimentos, Wolmir Amado esteve consciente o tempo todo.

Após a cirurgia, Wolmir Amado deve continuar com os dois braços imobilizados por cerca de um mês.

