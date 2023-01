O ex-candidato ao governo de Goiás, Wolmir Amado, recebeu alta do hospital neste domingo (15) depois de passar por duas cirurgias. O professor sofreu um acidente no Rio Grande do Sul, no último dia (8), onde quebrou os dois braços e teve um corte na cabeça.

Wolmir Amado estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e agora deve ficar um mês com os braços engessados e depois passar por fisioterapia. Ele foi candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nas últimas eleições e reitor da Pontifícia Universidade de Goiás (PUC-GO).

O professor fraturou os dois braços e teve um corte na cabeça depois de cair no Rio Espraiado, em Paim Filho, no Rio Grande do Sul, sua terra natal. Por causa das fraturas ele precisou passar por duas cirurgias entre às 13h de sexta-feira (13) e às 8h de sábado (14), com a supervisão do cirurgião Ricardo Pereira da Silva, ortopedista especialista em cirurgia de mão e microcirurgia. Ricardo fez parte da equipe cirúrgica de separação das gêmeas siamesas, Heloá e Valentina, nesta semana.

Segundo o boletim divulgado pela assessoria, além das cirurgias, por causa do corte na cabeça Wolmir fez uma ressonância no crânio que apontou normalidade e não precisou de intervenção cirúrgica, mas foi preciso fazer 9 pontos na região do corte.

O acidente

Ex-candidato ao governo de Goiás e ex-reitor da Pontifícia Univerisidade Católica de Goiás (PUC-GO), Wolmir Amado sofreu um acidente, levou um corte na cabeça e quebrou os dois braços no último domingo (8).

De acordo com a assessoria do ex-candidato petista, o acidente ocorreu enquanto ele tentava atravessar um rio, passando por uma região de pedra com lodo, em Paim Filho, no Rio Grande do Sul.

O local é a cidade natal de Wolmir e ele estava passando férias com a família no momento do acidente. Ele foi levado consciente ao hospital da cidade, onde levou nove pontos na cabeça.

Em outro hospital, em uma cidade vizinha, foram diagnosticadas as fraturas nos braços. Por causa do acidente, o ex-candidato retornou mais cedo a Goiânia, onde passou por consultas médicas e exames.