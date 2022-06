Cidades Ex-companheiro é indiciado por matar diarista e jogar corpo em cisterna, em Goiás Joaquim Bispo foi indiciado pelos crimes de feminicídio qualificado e ocultação de cadáver

A Polícia Civil de Goiás concluiu, nesta semana, o inquérito do caso da diarista Luiza Helena Pereira Lima, de 44 anos, assassinada e jogada em uma cova rasa na zona rural de Cristianópolis em maio deste ano. As investigações resultaram no indiciamento por feminicídio qualificado e ocultação de cadáver do ex-companheiro da vítima, Joaquim Bispo Costa Filho, de 38 anos. O inquér...