Cidades Ex-diretor de Colégio Militar de Aparecida de Goiânia envolvido em escândalos é enviado para reserva Pais de alunos denunciaram o militar, que aparece em vídeos com estudantes uniformizados dentro da piscina, em ‘treinamentos militares’ e até mesmo em cima de prédio carregando telhas sem proteção

O tenente-coronel da Polícia Militar Clécio Teles dos Santos denunciado por pais de estudantes do Colégio Estadual da Polícia Militar Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, foi enviado para a reserva remunerada pelo secretário estadual de Segurança Pública, Rodney Miranda, como publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (7). O militar se envolveu em esc...