Cidades Ex-funcionária de cooperativa é presa em Morrinhos após tentar desviar R$ 1 milhão em pix Mulher tentou realizar 39 transações para contas de familiares, mas gestores da empresa receberam e-mails e acionaram polícia e Banco Central

Uma mulher de 24 anos identificada apenas como D.C.D foi presa nesta segunda-feira (2), suspeita de tentar desviar R$ 1 milhão em pix de uma cooperativa agropecuária com sede em Morrinhos, no Sul de Goiás. O caso foi descoberto na tarde de domingo (1º), quando os gestores da empresa começaram a receber e-mails alertando sobre as transações. No total, ela tentou fazer 3...