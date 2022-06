Cidades Ex-funcionário da Prefeitura de Goiânia preso em operação da PF é genro de pastor detido Além de Helder Bartolomeu, outro parente de Arilton Moura, suspeito de tráfico de influência dentro do MEC, também foi nomeado para cargo no Paço Municipal. Ambos foram exonerados em 11 de maio, após o escândalo ter estourado

Helder Diego da Silva Bartolomeu, ex-funcionário da Prefeitura de Goiânia preso na operação da Polícia Federal em que também foram presos o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e o pastor Gilmar Santos, é genro do pastor Arilton Correia, também detido por suspeita de envolvimento no esquema conhecido como “bolsolão do MEC”. A Operação Acesso Pago investiga tráfic...