Cidades Ex-juiz paraguaio que matou brasileiro ao escapar de atentado é assassinado Pedro David Galeano é a 5ª autoridade a ser morta nos últimos três meses no Paraguai; a vítima presidia a Ordem dos Advogados do Departamento de Caaguazú

O ex-juiz paraguaio Pedro David Galeano, 36, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (17) dentro do seu escritório de advocacia na região urbana de Coronel Oviedo, no Paraguai. A vítima, que presidia a Ordem dos Advogados do Departamento de Caaguazú, matou um brasileiro ao reagir a um atentado em 2018. É o 5º assassinato de uma autoridade nos últimos três m...