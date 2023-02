A reprodução simulada dos fatos que culminaram na morte do ex-lutador de MMA e vigilante José Carlos Alves Coimbra, de 48 anos, durante uma abordagem policial no dia 2 de agosto de 2022 mostra, segundo os peritos, a possibilidade de divergência entre as versões apresentadas pelos policiais militares envolvidos e as provas juntadas, como vídeos de câmeras de segurança e laudo cadavérico. A vítima estava em aparente surto psicótico e foi morta por um dos dois tiros disparados por uma dupla de soldados da PM.

No laudo entregue à Justiça, os peritos afirmam haver uma “importante divergência” sobre o posicionamento do lutador perante os policiais. Ao contrário do que os acusados afirmam, ele não estava de frente para eles, mas sim de lado. “No momento dos disparos, a vítima não se encontrava de frente para os policias, mas com seu flanco direito voltado para eles.” Além disso, exame feito no corpo de José Carlos no Instituto Médico Legal (IML) aponta que o tiro que o matou o atingiu à direita, na altura do fígado.

Em setembro, o delegado Rhaniel de Almeida Pires, adjunto da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), afirmou que os soldados Fabíola Cavalcante de Sousa, de 31 anos, e Robson Massaki Watanabe, de 35, agiram em legítima defesa, “tendo buscado evitar tal desfecho enquanto foi possível”. Ele destacou em seu relatório que os policiais não possuíam na viatura nenhum tipo de armamento não letal para a abordagem e que não era possível determinar de qual arma partiu o disparo que acertou José Carlos.

Entretanto, segundo a reprodução simulada, o tiro que atingiu o ex-lutador teria saído da arma de Fabíola. “A partir da análise dos documentos, vestígios e versões que se fizeram disponíveis até a confecção do presente laudo, é possível afirmar que há maior probabilidade de o disparo fatal ter sido realizado através da arma de Fabíola”, escreveram os peritos da Polícia Técnico-Científica.

Na denúncia feita pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a promotora Renata de Oliveira Marinho e Sousa interpretou de outra maneira a atuação dos policiais e afirmou que era aparente que o ex-lutador estava em surto psicótico e que isso requereria “uma atuação direcionada a contê-lo preservando a vida de todos, inclusive a do doente”.

A promotora denunciou os policiais por homicídio e divergiu do delegado que entendeu ter sido uma ação de legítima defesa. “Os denunciados resolveram agir para conter a vítima com arma, ignorando completamente o estado de saúde dela”, afirmou Renata. A denúncia foi acatada pelo juiz Lourival Machado da Costa, da 2ª Vara de Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri, no dia 6 de fevereiro.

O inquérito policial foi encaminhado à Justiça pouco mais de um mês após a abordagem, sem os laudos de disparo de arma de fogo, referente ao local de morte e nem a reprodução simulada dos fatos. O MP-GO entrou com um pedido para que o processo fosse devolvido à DIH até a entrega destes documentos, mas o delegado o reencaminhou à Justiça alegando que o resultado destes exames não mudaria sua conclusão.

Não houve ainda manifestação das partes envolvidas no processo sobre o resultado da reprodução simulada.

Entenda o caso

O ex-lutador e vigilante era portador de doença psiquiátrica e se tratava com medicamentos, não surgindo nenhum relato de incidente anterior ao dia em que foi morto. Entretanto, há indícios, segundo as investigações, de que ele teria interrompido a medicação há alguns dias. Em 2 de agosto, uma terça-feira, por volta das 9h30, ele apareceu nas imediações da Rua C-142 com a C-131 bastante alterado e nervoso, atacou um veículo e, posteriormente, seu dono.

Em seguida, José Carlos foi até a esquina citada, populares tentaram contê-lo sem sucesso, e então apareceu a viatura da PM com os dois soldados agora réus. Imagens de câmeras de segurança mostram o ex-lutador fazendo uma espécie de grito de guerra, ajoelhando-se, colocando as mãos na cabeça e deitando no asfalto. Mas rapidamente ele se levanta, sobe na viatura, pula no teto e capô e desce fazendo uma cambalhota.

“Em alguns momentos, (a vítima) rumava em direção aos policias que, com armas em punhos, ordenam algumas vezes que ela afastasse-se. O quê era em vão vez que, a vítima, aparentemente em surto, não se comportava como esperado pela constrição armada. Observando-se as imagens do fato, mesmo um leigo conseguiria perceber que o problema da vítima seria de saúde mental”, escreveu a promotora na denúncia.

No inquérito, o delegado afirmou que ao analisar os depoimentos e as imagens, mesmo o vigilante não estando armado no momento dos disparos, ele avançava de forma ameaçadora contra os policiais, “o que gerava risco concreto de que pudesse tentar lhes tomar as armas”.

A primeira a atirar é a policial, seguida pelo seu colega. O tiro dela atingiu a porta de um escritório em frente e o projétil que saiu da arma do soldado não foi localizado.

Uma irmã de José Carlos disse na delegacia que ele nunca se envolveu antes em confusões nem tinha passagem pela polícia. Pai de cinco filhos e divorciado, ele teria começado a apresentar sinais de problemas de saúde mental em meados de 2020, quando ainda morava em Santa Catarina. Depois foi para sua cidade natal, no Pará, e, no final de 2021, resolveu se mudar para Goiânia.