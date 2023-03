Um ano após o crime, o ex-marido da maquiadora Tayná Pinheiro Duquis foi condenado nesta terça-feira (7) a 30 anos de prisão por matar a mulher esfaqueada dentro de casa, em Anápolis a 55km de Goiânia. O crime aconteceu no dia 6 de março do ano passado.

Israel Rodrigues Inacio, de 28 anos, está preso desde a época do crime. Durante o julgamento, a defesa alegou que ele agiu sob "domínio de violenta emoção" em legítima defesa após uma injusta provocação da vítima. A justificativa foi descartada pelos jurados.

"Existem elementos concretos que demonstram o caráter agressivo do acusado, o qual possuía comportamento reiterado na prática de agressões físicas e ameaças, porquanto tratava-se de relacionamento conturbado, pontuado por inúmeras brigas", ressaltou a juíza Nathália Bueno Arantes da Costa.

Na decisão, a juíza ainda reforça que em uma das discussões entre o casal, Israel chegou a deixar Tayná dentro de uma câmara fria na distribuidora de bebidas onde era proprietário. O jovem matou a mulher enquanto estava em liberdade condicional por outro crime cometido em 2012.

Imobilizada e esfaqueada

O corpo de Tayná Pinheiro Duquis, de 26 anos, foi encontrado com duas perfurações nas costas, segundo o boletim de ocorrência. O porteiro do edifício Porto Rico, no bairro São Joaquim, em Anápolis, onde o casal morava, chamou a Polícia Militar a pedido da irmã do suspeito.

A mulher ligou para a portaria preocupada e pedindo ajuda, porque sabia que o casal havia brigado e não conseguia contato. O local, de acordo com o boletim, estava limpo e com algumas gotas de sangue.

"Visualizamos uma senhora do sexo feminino deitada em decúbito frontal, sem sinais vitais, com duas perfurações nas costas. Cabe ressaltar que o local estava limpo e com algumas gotículas de sangue", dizia um trecho da ocorrência.

O porteiro, ainda de acordo com o boletim, contou que o casal brigava constantemente e que Israel possuía passagens pela polícia. Após perícia no local, o corpo de Tayná foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município, onde passou por exames e foi liberado.

O laudo de exame cadavérico apontou que Tayná foi imobilizada e esfaqueada. "A vítima fora dominada, e imobilizada antes, pois são lesões simétricas, regulares e paralelas, sem condições de realização com uma vítima em movimento”, aponta o documento.

Leia também:

- Suspeito de matar maquiadora por ciúmes vai a júri popular, em Anápolis

- Polícia investiga morte de maquiadora em Anápolis; marido é o suspeito do crime