Cidades Ex-marido é preso suspeito de matar mulher a facadas no setor Santa Genoveva, em Goiânia Homem foi encontrado em uma mata nas proximidades da casa da vítima com uma faca de caça

Uma mulher de 52 anos foi morta a facadas na porta da casa onde morava, no setor Santa Genoveva, na região Norte de Goiânia, na noite da última segunda-feira (8). O suspeito do crime é o ex-marido da mulher, com quem ela tinha filhos. Ele foi encontrado pela Polícia Militar momentos após o ocorrido em uma mata nas proximidades do local. De acordo com a Polícia Civil ...