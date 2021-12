Cidades Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello sofre acidente de moto no Rio Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teve contusões nas costas e no ombro e foi levado ao Hospital Central do Exército

O ex-ministro da Saúde e general do Exército Eduardo Pazuello, 58, sofreu um acidente de moto na noite de desta sexta-feira (24), no Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Paulo de Frontin, na altura da Praça da Bandeira, próximo ao acesso ao elevado, na zona norte da capital fluminense. Equipes do Quartel Central dos Bombeir...