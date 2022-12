Cidades Ex-morador de rua reconhece paternidade de filho após 34 anos durante audiência, em Goiânia Filho, de 34 anos, reconheceu o pai em uma calçada de Goiânia e o levou para casa

Um homem, que preferiu não ser identificado, reconheceu a paternidade do filho - com quem deixou de conviver há anos, quando foi morar nas ruas – por meio do Programa Pai Presente, executado pela Corregedoria Geral da Justiça de Goiás. A audiência virtual foi realizada na última terça-feira (13). A paternidade foi regularizada oficialmente pelo juiz Eduardo Perez ...